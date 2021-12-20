Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге за ноябрь подешевели некоторые группы товаров, что повлияло на замедление роста инфляции, с 6,9% в годовом выражении она снизилась до 6,7%. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снижение процента инфляции на 0,2% в ноябре было достигнуто за счет снижения цен на некоторые групп товаров. К ним относятся бытовые приборы и электротовары, одежда и древесно-стружечные плиты. Свой вклад внесли и парфюмерно-косметические товары, которые подешевели благодаря распродажам в крупных интернет-магазинах.

Однако на фоне снижения цен на эти товары увеличилась стоимость продовольственных товаров. На это повлиял рост себестоимости готовой продукции и повышение издержек производителей. Поэтому в ноябре возросли цены на копчёности, вареную колбасу и молочную продукцию. Рост стоимости огурцов и помидоров замедлился, а некоторые цитрусовые подешевели.

По словам экспертов, в СЗФО уровень инфляции в прошлом месяце оставался на уровне всей страны, на отметке в 8,4%. В отличие от снижения инфляции в Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республики Коми (до 7,2%) и Ненецком автономном округе (до 4,5%) в большинстве регионов округа, наоборот, наблюдалось увеличения процента инфляции.

Отметим, в Банке России прогнозируют к концу следующего года снижение годовой инфляции до 4−4,5% и поддержание её на уровне 4%.

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