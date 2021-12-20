Саратов, , 18:44 — REGNUM В правительстве Саратовской области в связи с истечением поставленного срока проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции не прошедших вакцинацию сотрудников отстранят от работы. О соответствующем поручении 20 декабря заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Вакцина (сс) whitesession

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Государственным гражданским и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления предоставлялось время до 15 декабря для проведения иммунизации от COVID-19. Отмечается, что сотрудники были уведомлены об этом официально.

«В связи с истечением срока дал поручение аппарату правительства области отстранить работников, которые не представили соответствующие документы о медицинском отводе либо о прохождении вакцинации. Начинать, в первую очередь, нужно с себя, поэтому подобные шаги считаю в полной мере оправданными», — подчеркнул вице-губернатор.

Среди госслужащих и технических сотрудников органов исполнительной власти Саратовской области прививку от коронавируса сделали свыше 80% работников, медотвод имеется у 4,5%, порядка 11,5% — переболели.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области общее количество заражений по состоянию на 20 декабря достигло 129 578 случаев.

Читайте также: В Саратовской области за сутки выявили 345 случаев заражения коронавирусом

Читайте также: На Ямале непривитые от COVID-19 могут работать без ограничений

Читайте также: Отстранение от работы непривитых сотрудников аэропорта в Перми отсрочили