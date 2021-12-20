В Севастополе представили артефакты, найденные в Южном пригороде Херсонеса
Севастополь, 20 декабря, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Более 500 тысяч артефактов найдено и научно обработано в ходе масштабных исследований в границах выявленного объекта археологического наследия — Южного пригорода Херсонеса Таврического. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе музее-заповедника «Херсонес Таврический», говорилось в ходе круглого стола «Археология в условиях современной городской среды: итоги, задачи, перспективы» 20 декабря.
В круглом столе приняли участие директор Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, заместитель директора ИИМК РАН, кандидат исторических наук Наталья Соловьёва, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший научный сотрудник ИИМК РАН, кандидат исторических наук Виктор Мыц, начальник археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший научный сотрудник ИИМК РАН, кандидат исторических наук Сергей Соловьёв, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования», преподаватель СевГУ Виктор Вахонеев и заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» по полевым исследованиям Татьяна Сарапулкина.
Как отмечалось, проведение масштабных научных исследований потребовалось в связи с созданием грандиозного историко-археологического парка на территориях, расположенных рядом с музеем-заповедником. Раскопки в границах выявленного объекта археологического наследия — Южного пригорода Херсонеса Таврического — были поручены комплексной экспедиции, в состав которой вошли специалисты музея-заповедника «Херсонес Таврический», Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма РАН, Севастопольского государственного университета и НАО «Наследие Кубани».
Елена Морозова, выступая на круглом столе, отметила, что проект по созданию историко-археологического парка дал учёным возможность сделать множество открытий.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился по видеосвязи к участникам круглого стола.
Как отмечалось, на данный момент, к середине декабря 2021 года, в ходе археологических раскопок на площади 41 тыс. кв. м уже исследовано около 19 тыс. кв. м. Учёные обнаружили несколько недвижимых археологических объектов. Общее число найденных и научно обработанных артефактов превысило 500 тыс., из них около 86 тысяч имеют музейное значение.
12 тысяч предметов уже передано в Херсонес Таврический на постоянное хранение. Реставрацией артефактов занимаются специалисты музея-заповедника и Государственного Эрмитажа.
Отметим, что редкие артефакты были представлены на временной выставке, организованной «Херсонесом Таврическим» специально к мероприятию.