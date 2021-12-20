Севастополь, 20 декабря, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Более 500 тысяч артефактов найдено и научно обработано в ходе масштабных исследований в границах выявленного объекта археологического наследия — Южного пригорода Херсонеса Таврического. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе музее-заповедника «Херсонес Таврический», говорилось в ходе круглого стола «Археология в условиях современной городской среды: итоги, задачи, перспективы» 20 декабря.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» В Севастополе представили артефакты, найденные в Южном пригороде Херсонеса

В круглом столе приняли участие директор Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, заместитель директора ИИМК РАН, кандидат исторических наук Наталья Соловьёва, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший научный сотрудник ИИМК РАН, кандидат исторических наук Виктор Мыц, начальник археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший научный сотрудник ИИМК РАН, кандидат исторических наук Сергей Соловьёв, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования», преподаватель СевГУ Виктор Вахонеев и заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» по полевым исследованиям Татьяна Сарапулкина.

Как отмечалось, проведение масштабных научных исследований потребовалось в связи с созданием грандиозного историко-археологического парка на территориях, расположенных рядом с музеем-заповедником. Раскопки в границах выявленного объекта археологического наследия — Южного пригорода Херсонеса Таврического — были поручены комплексной экспедиции, в состав которой вошли специалисты музея-заповедника «Херсонес Таврический», Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма РАН, Севастопольского государственного университета и НАО «Наследие Кубани».

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» В Севастополе представили артефакты, найденные в Южном пригороде Херсонеса

Елена Морозова, выступая на круглом столе, отметила, что проект по созданию историко-археологического парка дал учёным возможность сделать множество открытий.

«Данный парк — это не только новые музейные пространства, которыми прирастёт и в которых остро нуждается Херсонес Таврический, но и те уникальные находки, которые обнаруживаются в ходе наших сегодняшних экспедиций. Все археологи работают в тяжелейших условиях, погодных условиях, но я счастлива оттого, что памятники открываются и продолжают нас радовать. Мы понимаем прекрасно, что экспозиция Херсонеса Таврического прирастёт новыми, уникальными объектами. Они будут доставлять радость не только научному сообществу, но и всем тем гостям, которые интересуются историей Крымского полуострова, историей древнего города и историей нашей страны», — отметила Морозова.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский обратился по видеосвязи к участникам круглого стола.

«С большим вниманием следим за тем, что происходит в Херсонесе. Во-первых, потому что идут грандиозные раскопки. Одновременно строится историко-археологический парк и осуществляется очень интересное взаимодействие с общественностью, с теми, кто занимается созданием данного парка. Я поздравляю наших коллег в Херсонесе, прежде всего, и всех, кто здесь работает, с прекрасным результатом. Призываю учёных и журналистов внимательно отнестись к проблемам археологии в большом городе», — отметил Пиотровский.

Как отмечалось, на данный момент, к середине декабря 2021 года, в ходе археологических раскопок на площади 41 тыс. кв. м уже исследовано около 19 тыс. кв. м. Учёные обнаружили несколько недвижимых археологических объектов. Общее число найденных и научно обработанных артефактов превысило 500 тыс., из них около 86 тысяч имеют музейное значение.

12 тысяч предметов уже передано в Херсонес Таврический на постоянное хранение. Реставрацией артефактов занимаются специалисты музея-заповедника и Государственного Эрмитажа.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» В Севастополе представили артефакты, найденные в Южном пригороде Херсонеса

Отметим, что редкие артефакты были представлены на временной выставке, организованной «Херсонесом Таврическим» специально к мероприятию.