Будапешт, , 18:01 — REGNUM 20 декабря пресс-служба венгерского футбольного клуба «Ференцварош» объявила о назначении экс-тренера сборной России Станислава Черчесова на пост главного тренера основной команды. Детали контракта пока не разглашаются.

Станислав Черчесов Артем Гусев

Бывший тренер «Ференцвароша» Петер Штегер был уволен после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги Европы УЕФА 2021/22. В чемпионате Венгрии «Ференцварош» после шестнадцати туров с 35-ю очками идет на первой позиции.

Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля 2021 года после провального выступления национальной команды на прошедшем Чемпионате Европы 2020. После трех туров сборная России, набрав три очка, заняла последнее четвертое место