Иерусалим, 20 декабря, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Израиль добавил США в список стран, запрещенных для посещения израильским гражданам из-за ситуации с коронавирусом, сообщает 20 декабря Reuters со ссылкой на пресс-службу минздрава страны.

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Отныне гражданам Израиля нужно будет получить специальное разрешение для посещения Штатов.

Ранее в силу вступил запрет на посещение израильскими гражданами Ирландии, Испании, Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В этот список также были внесены 50 стран Африки, Великобритания и Дания.

Все граждане Израиля, прибывающие из стран «красного списка» должны будут вне зависимости от факта вакцинации от COVID-19 пройти карантин. Для этого они будут изолированы в отелях. Посещение стран, в которые запрещён въезд, возможно лишь после получения спецразрешения от комиссии, рассматривающей исключительные случаи.

В связи с угрозой распространения штамма «Омикрон» въезд в Израиль для иностранных граждан закрыт по 29 декабря с возможностью продления срока.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Израиле зафиксирован максимум заражений коронавирусом с конца октября.