Минск, , 17:59 — REGNUM В МИД Белоруссии вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест в связи с нападением на белорусское посольство в Лондоне, сообщает 20 декабря БелТА.

Адриан Ван Остаде. Драка

В белорусском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что вечером накануне, 19 декабря, в Лондоне неизвестные напали на посольство. Сначала они испортили фасад здания, а затем физически атаковали прибывших на место белорусских дипломатов.

«Одному из них были нанесены серьёзные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь, — говорится в сообщении. — В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга лёгкой степени и травматический перелом зуба».

Злоумышленники, которые, как выяснилось, входят в эмигрантскую группировку «Надзея», пытались бежать, но часть попала в руки правоохранителей.

В связи с этим белорусский МИД заявил решительный протест представителю Великобритании. От Лондона потребовали тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности.

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