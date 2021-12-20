Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 17:56 — REGNUM Таксистов Ямала призывают присоединиться к всероссийскому профсоюзу «Платформа солидарности» для борьбы с агрегаторами за справедливые условия труда. Представитель платформы Алексей Леснов в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте» обратился к ямальским водителям.

Лайтбокс на крыше автомобиля «Яндекс. Такси» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Профсоюз «Платформа солидарности» отстаивает принципы народной демократии, не показной, а реальной, исключительно коллективные решения и действия. Поэтому мы призываем лидеров региональных групп объединяться в чатах и в ближайшее время запустим голосование по планам коллективных действий и масштабных акций», — написал 19 декабря Алексей Леснов.

Напомним, в начале декабря водители «Яндекс.Такси» из Нового Уренгоя объявили забастовку. забастовка водителей Яндекса в Новом Уренгое. Таким образом они высказали недовольство снижением цен на поездки. При этом водителям в «Яндекс. Такси» заявили, что якобы они зарабатывают более 400 рублей в час.

«Конечно же, указана цифра без учёта расходов на топливо, аренду и ремонт машины. Спасибо, слышали. Призываем местных жителей запастись терпением и встать на сторону обкрадываемых таксистов, а не обнаглевшего монополиста Яндекс», — заявили новоуренгойские таксисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волгограде около 100 водителей устроили митинг против экономической политики агрегатора «Яндекс.Такси».

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