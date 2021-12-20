Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 20 декабря, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Таксистов Ямала призывают присоединиться к всероссийскому профсоюзу «Платформа солидарности» для борьбы с агрегаторами за справедливые условия труда. Представитель платформы Алексей Леснов в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте» обратился к ямальским водителям.

Дарья Драй ИА REGNUM Лайтбокс на крыше автомобиля «Яндекс. Такси»

«Профсоюз «Платформа солидарности» отстаивает принципы народной демократии, не показной, а реальной, исключительно коллективные решения и действия. Поэтому мы призываем лидеров региональных групп объединяться в чатах и в ближайшее время запустим голосование по планам коллективных действий и масштабных акций», — написал 19 декабря Алексей Леснов.

Напомним, в начале декабря водители «Яндекс.Такси» из Нового Уренгоя объявили забастовку. Таким образом они высказали недовольство снижением цен на поездки. При этом водителям в «Яндекс. Такси» заявили, что якобы они зарабатывают более 400 рублей в час.

«Конечно же, указана цифра без учёта расходов на топливо, аренду и ремонт машины. Спасибо, слышали. Призываем местных жителей запастись терпением и встать на сторону обкрадываемых таксистов, а не обнаглевшего монополиста Яндекс», — заявили новоуренгойские таксисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Волгограде около 100 водителей устроили митинг против экономической политики агрегатора «Яндекс.Такси».