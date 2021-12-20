Москва, 20 декабря 2021, 17:55 — REGNUM Помощник президента России Юрий Ушаков провёл телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщил 20 декабря пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, речь шла о российских предложениях в сфере безопасности, ранее переданных представителям США.
«Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне», — рассказал Песков.
Он отметил, что обсуждение проходило в деловой и прагматичной атмосфере.
Помощники президентов России и США условились о продолжении разговора на эту тему.
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