Москва, 20 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Помощник президента России Юрий Ушаков провёл телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщил 20 декабря пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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По его словам, речь шла о российских предложениях в сфере безопасности, ранее переданных представителям США.

«Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне», — рассказал Песков.

Он отметил, что обсуждение проходило в деловой и прагматичной атмосфере.

Помощники президентов России и США условились о продолжении разговора на эту тему.