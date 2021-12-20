Вологда, , 17:52 — REGNUM На Вологодчине ликвидировали крупнейшую в регионе нарколабораторию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД России, производство наркотика велось в заброшенной деревне.

Наркомания

«В частном доме полицейские обнаружили около 15 кг наркотического средства мефедрон, свыше 3 тонн прекурсоров и специальное оборудование. Там же при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» по подозрению в противоправной деятельности были задержаны двое граждан», — сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранты дела арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, российские правоохранительные органы с января по октябрь 2021 года выявили факты легализации наркодоходов на сумму свыше 400 млн рублей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года