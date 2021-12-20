Вашингтон, 20 декабря, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Поклонники мобильной игры Pokemon Go на основе дополненной реальности разочарованы очередными Днями сообщества (Community Days), которые традиционно проводятся в декабре. Об этом 20 декабря сообщает портал Comicbook.

Tumisu Pokemon GO

Обычно в Дни сообщества Pokemon Go администрация игры «выпускает» больше покемонов, в том числе редких. Однако на этот раз компания Niantic предоставила игрокам возможность поймать покемонов, которые были в прошлых ивентах (внутриигровое мероприятие) Community Days.

Не всем геймерам пришелся по душе такой подход, некоторые назвали ивент «худшим» в истории игры. Другие также обратили внимание разработчиков, что они явно выбрали не лучшие дни для такого мероприятия.

https://twitter.com/ShibKaizerX/status/1472550461819469824

https://twitter.com/GamerSigyn/status/1472581412742176768

https://twitter.com/infamous51183/status/1472608905368854528

Напомним, Дни сообщества прошли в Pokemon Go 18 и 19 декабря 2021 года. Релиз игры состоялся 6 июля 2016 года.