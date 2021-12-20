Штат Миннесота, США, , 18:43 — REGNUM Суд в США 20 декабря заслушает заключительные аргументы сторон по делу бывшего офицера полиции Миннесоты Ким Поттер, которая смертельно ранила афроамериканца Данте Райта во время ареста в апреле 2021 года, сообщает USA Today.

Полиция США Elvert Barnes

Трагический инцидент с Райтом произошёл на фоне громкого судебного процесса над бывшим офицером полиции Миннеаполиса Дереком Шовином, который позже был осужден за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

Полиция Бруклин-Сентер объявила, что 48-летняя ветеран полицейского управления Ким Поттер по ошибке применила пистолет вместо электрошокера при задержании афроамериканца. Во время инцидента она занималась обучением нового офицера.

Через два дня после произошедшего Поттер ушла в отставку вместе с начальником полиции Бруклин-Сентер, а на следующий день она была арестована. Ей было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве первой и второй степени.

После убийства Данте Райта власти соседнего Миннеаполиса объявили в городе режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час в вечернее и ночное время из-за начавшихся протестов. Позднее демонстрации распространились и на другие города США.