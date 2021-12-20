Оренбург, , 17:44 — REGNUM Ленинский райсуд Оренбурга признал незаключённым договор займа одного из горожан с микрофинансовой организацией. Об этом сообщили журналистам в суде.

Суд

Иван Шилов © ИА REGNUM

Договор на сумму 4 тыс. рублей под 365% годовых был заключён от имени истца в апреле 2020 года. Но гражданин заявил в суде, что не делал этого и денег от фирмы не получал, а в анкете были указаны не его данные. О наличии задолженности перед МФО он узнал после того, как был издан судебный приказ о её взыскании. Гражданин настаивал на том, что заявка была подана от его имени совершенно посторонним лицом.

Представитель ответчика в свою очередь заявил, что оснований сомневаться в подлинности данных не было. В то же время суд выяснил, что номера мобильного телефона и банковской карты действительно не принадлежат истцу. А ответчик не представил доказательств наличия между сторонами правоотношений и фактического получения истцом денег. В связи с этим исковые требования были удовлетворены. Правда, это решение пока не вступило в законную силу.