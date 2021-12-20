20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в совершении государственной измены.

Оксана Переможенко, , 18:04 — REGNUM Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в совершении государственной измены, сообщает 20 декабря телеканал «НАШ». По утверждению телеканала, об этом журналистам рассказал бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина», «Крокодил», «Бородатая бабушка» и «Новое издание». Часть комментирующих считает, что таким образом Зеленский пытается спасти свой рейтинг. Иные добавили, что данное решение может быть интерпретировано Порошенко как «преследование по политическим мотивам» и также, возможно, скажется на рейтинге бывшего украинского лидера. Другие не верят, что Порошенко будет наказан по закону и считают подозрение отвлечением внимания жителей страны от внутренних проблем (в частности, от отопительного сезона).

«Главное, чтобы этим не закончилось», — добавила Lily.

«Работать по петиным (Порошенко. — О. П.) лекалам почти три года, а потом его же и за измену. Смешно», — пишет в адрес Зеленского Alex N.

«Так ему и в Турции хорошо, пусть поймают», — отреагировал «Сир Эртур Дейн 84».

«И что? Вы таки думаете, что что-то ему будет? Я вас умоляю. Шоу, цирк, театр», — пишет «Допустим Макс».

«Шоу продолжается! Не страна, а средневековый балаган!» — отреагировала Таисия.

«Украина — единственная страна в мире, где каждый день провалы, зашквары, проблемы, скандалы во власти и окружении, но… никто за это не несёт ответственности…» — отметил RUSSIAN WORLD.

«Сейчас выйдут наряженные патриоты (националисты. — О. П.) и будут кукарекать, что… [Порошенко] репрессируют агенты Кремля», — добавил Vlad.

Украинские националисты Antanana

«Накануне наступления морозов. Странное совпадение», — отметил Floki.

«От этой новости запасы газа в хранилищах «Нафтогаза» резко подскочили», — иронизирует Юрий.

«Каких сериалов вам ещё не хватает?» — смеется Mark C.

«Ну всё, Зеленский достал последний козырь. Если и после этого его рейтинг вверх не поползёт (или если не доведёт дело до посадки), тогда каюк», — отреагировал Глеб Ч.

«Очередная… постановка для лохов во имя спасения невозможного остатка рейтинга», — пишет MBS.

«Хлеб уже заканчивается, остаются зрелища…» — добавила Lyudmila.

«Очередной пшик. Как и десятки предыдущих», — считает DAKhar.

«Теперь пойди, найди его…» — написал Конст@нтин С.

«Сожрите друг друга! Приятного аппетита!» — с сарказмом пишет Aleksei A.

«Не дальше первого заседания суда. Прокуроры будут не готовы, будут мекать, и этот «честный» человек выйдет давать интервью своим фанатам», — отметил Андрей.

«Решили Порошенко рейтинг поднять, народ любит «гонимых». Неужели люди «клюнут»?» — интересуется Vi.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Шоу будет коротким и неинтересным», — считает Саша П.

«Так он так-то убежать успел! Они его даже не задержали!» — напомнил Сергей К.

«Петя перевернёт это всё ещё в свою пользу, как политическое преследование конкурента», — отреагировал один из комментирующих.

«Точно хочет Пороха с собой во второй тур вывести, такой пиар Пете и не снился», — пишет Влад В.

«Неужели плановое дипломатическое турне… [Порошенко] затянется?» — иронизирует Samedi Z.

«Он под защитой хозяев из Вашингтона. Ему… [всё равно]…» — подытожил «Kіевлянинъ».

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