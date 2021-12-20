Казань, 20 декабря, 2021, 18:43 — ИА Регнум. В Татарии с 20 декабря стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Ель». Ежедневное патрулирование лесных участков с преобладанием хвойных насаждений будут вести более 150 мобильных групп из числа государственных лесных инспекторов и сотрудников МВД по РТ, заявил начальник отдела государственного контроля и надзора минлесхоза РТ Айрат Ахмеров.

Ель

Нарушителям за незаконную рубку и повреждение лесных насаждений грозит штраф: для физлиц — от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, на юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей. Также предстоит возместить ущерб, нанесенный лесному фонду, который зависит от породы срубленного дерева и места его произрастания. Операция продлится до 31 декабря.

В прошлом году в рамках операции «Ель» провели 593 рейдовых проверки, выявлено 18 фактов незаконной заготовки елей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с 10 декабря проходят рейды на лесных участках, где возможны незаконные рубки деревьев хвойных пород. Елочному браконьеру придется возместить ущерб, нанесенный уничтожением хвойного дерева в размере от 2,5 до 4,5 тыс. рублей за штуку.

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