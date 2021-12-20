Севастополь, , 17:39 — REGNUM Дорожные службы Севастополя переведены на усиленный режим работы из-за прогнозируемых похолодания и снегопадов, сообщили 20 декабря в пресс-службе правительства города.

Снегопад Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

К выходу на дороги для ликвидации последствий непогоды готовится 33 единицы техники, в том числе 17 единиц специализированной техники, пять КамАЗов с отвалами и два — со щетками, три грейдера и шесть погрузчиков. Для обработки дорог заготовлено 314,8 т отсева, 919,7 т соли и 657,5 т пескосоляной 10% смеси.

Севастопольцев просят соблюдать правила дорожного движения, а также не использовать автомобили на «летней резине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на период до 24 декабря — в регионе ожидают снегопады и похолодание до 15 градусов мороза в ночные часы.