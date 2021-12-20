Вашингтон, 20 декабря, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии связало смерть молодого человека 26 лет с вакцинацией от коронавируса препаратом американской компании Pfizer, сообщает 20 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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После первой дозы вакцины Pfizer молодой человек перенес миокардит, редкое воспаление сердечной мышцы.

Молодой человек, умерший в течение двух недель после первой дозы вакцины, не обращался за медицинской помощью и не лечил свои симптомы.

Миокардит — это воспаление сердечной мышцы, которое мешает органу перекачивать кровь и может вызвать изменения в ритме сердцебиения. Эта вторая смерть в Новой Зеландии, связанная с редким побочным эффектом вакцины. В августе органы здравоохранения сообщили о смерти женщины, которая умерла после вакцинации от коронавируса.