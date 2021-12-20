Москва, 20 декабря, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Перспективы развития Норильска обсудили 20 декабря участники совещания, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Пихтарь Виктор Дмитриевич Норильск

Темой встречи стал ход реализации комплексного плана социально-экономического развития города Норильск.

«За последние тридцать лет из‑за отсутствия должного внимания Норильск превратился в неблагоустроенный для жизни город», — заявила Матвиенко.

Она отметила изношенность инженерных сетей, отсутствие социальной инфраструктуры, ветхое жильё и другие аспекты среды обитания. По словам Матвиенко, такое положение вещей не может быть нормой для любого российского города.

«А для Норильска — крупного промышленного центра и форпоста России в Заполярье — в особенности. Это должен быть город-сад — богатый, благополучный, гостеприимный, куда едут люди со всей страны. Таким он и был в советские годы», — сказала она.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил особое место Норильска в Арктической зоне РФ, указав, что развитие города станет «пилотным проектом» развития всей российской Арктики.

В ходе обсуждения губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил Совет Федерации за то внимание, которое сенаторы уделяют городу Норильску, что «позволило высветить проблемы, которые копились годами». По словам губернатора, настрой всех участников Соглашения о развитии Норильска дает основания считать, что уже через год будут получены первые значимые результаты.

О планах и проектах развития рассказали глава «Норильского никеля» Владимир Потанин и глава Норильска Дмитрий Карасёв.