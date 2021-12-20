Москва, 20 декабря, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования филиппинскому президенту Родриго Дутерте на фоне трагических событий, произошедших из-за тайфуна «Раи».

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Текст официальной телеграммы опубликован 20 декабря на сайте Кремля.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — указано в сообщении Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, после тайфуна «Раи», прошедшего 16 декабря, на Филиппинах обнаружено 375 тел погибших, 56 считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные операции продолжаются до сих пор.