Киев, , 17:33 — REGNUM Украина готова ввести в отношении России «очень мощные санкции», сообщил 20 декабря журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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Рассматривая вариант «агрессии» в отношении Украины со стороны России, Зеленский сослался на опыт с мигрантами на границе с Белоруссией, когда в отношении Минска ЕС и НАТО «без лишних упоминаний, бюрократических шагов и слов ввели серьёзные санкции».

Он предположил, что в случае с размещением Россией в Белоруссии оружия, Киев также сможет ввести «какие-то очень мощные санкции». Украинский президент отметил, что не видит, чтобы Россия решила сделать шаг назад, то есть надо готовиться к худшему.

Зеленский «Потому считаю: наоборот, должны быть мощные превентивные вещи, мощные, серьёзные санкции, чтобы не было ни единой мысли относительно эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что вопрос уже связан не только с Украиной».

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