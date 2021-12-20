Киев, 20 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Украина готова ввести в отношении России «очень мощные санкции», сообщил 20 декабря журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Рассматривая вариант «агрессии» в отношении Украины со стороны России, Зеленский сослался на опыт с мигрантами на границе с Белоруссией, когда в отношении Минска ЕС и НАТО «без лишних упоминаний, бюрократических шагов и слов ввели серьёзные санкции».

Он предположил, что в случае с размещением Россией в Белоруссии оружия, Киев также сможет ввести «какие-то очень мощные санкции». Украинский президент отметил, что не видит, чтобы Россия решила сделать шаг назад, то есть надо готовиться к худшему.