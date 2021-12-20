Москва, 20 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России дало разрешение на проведение второй и третьей фаз исследований назальной вакцины от COVID-19 фармакологической компании «Генериум». Соответствующие данные опубликованы 20 декабря в государственном реестре разрешений на проведение клинических исследований.

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Двойное слепое рандомизированное клиническое исследование безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») будет проводиться среди здоровых добровольцев.

Как уточняется, в общей сложности в исследованиях примут участие 1320 человек.

Напомним, АО «Генериум» в октябре подало заявку на проведение клинических исследованийназальной формы вакцины «Спутник V», которая впрыскивается пациенту через нос.

По заявлению генерального директора компании Даниила Талянского, препарат в такой форме переносится намного мягче, при этом не уступает по эффективности оригинальной вакцине.