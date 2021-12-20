Скопье, 20 декабря, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Северной Македонии 20 декабря в результате обследования 1766 образцов выявили 127 новых носителей коронавируса, 261 пациент выздоровел. За сутки в стране скончались шесть пациентов с COVID-19, зарегистрировано четыре летальных исхода, произошедших ранее.

Скопье, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 221 411 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7825, 208 208 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5377.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.