Сыктывкар, 20 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В реанимационных отделениях медучреждений Коми находятся 120 ковид-пациентов, 55 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Ситуация сейчас немного стабилизировалась. Если ранее мы фиксировали порядка 400 случаев заболевания в день, то сейчас этот показатель снизился до 200. Вакцинированных в стационары поступает 1−2%, подавляющее большинство тех, кто оказывается на больничной койке, не привиты», — цитирует ведомство главврача республиканской инфекционной больницы Владимир Катков.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 216 носителей коронавируса, два пациента скончались.