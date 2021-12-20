Москва, , 17:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ, сообщает 20 декабря пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие запланировано на 21 декабря в режиме видеоконференции.

В ходе заседания будут определены приоритеты дальнейшего развития Вооруженных сил.

«Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России», — указано в сообщении пресс-службы.

В заседании коллегии будут участвовать руководство Вооруженных сил, представители системы государственной власти и ряда общественных организаций, командующие военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями.

Кроме того, на заседание приглашены курсанты и слушатели высших учебных заведений военного ведомства.

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