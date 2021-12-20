Вашингтон, 20 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Компания Hori представила контроллеры для портативной консоли Nintendo Switch, выполненные в стилистике франшизы Sonic. Об этом 20 декабря сообщает портал Comicbook.

Пресс-служба Nintendo Nintendo Switch OLED

Модель является последней в линейке Split Pad Pro. Отмечается, что хотя контроллеры и не производятся Nintendo, они лицензированы производителем Switch, а также компанией SEGA, которой принадлежит франшиза. В США устройства начнут продавать 31 января 2021 года по цене $59,99.

https://twitter.com/VideoArtGame/status/1472867090856132608

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в каталоге сервиса подписки Switch Online появились пять игр консоли Sega Genesis. Обладатели портативной консоли Nintendo получили возможность сыграть в Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion и Thunder Force II.