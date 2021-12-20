Дополнительная доза вакцины Moderna эффективна против штамма «Омикрон»?
Вашингтон, 20 декабря, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Данные исследования американской вакцины Moderna показывают, что третья дополнительная доза препарата эффективна против штамма «Омикрон», который стремительно распространяется по многим странам, сообщает 20 декабря USA Today.
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Компания сообщила, что в ходе лабораторного исследования у 20 человек, получивших бустерную дозу вакцины, было обнаружено в 37 раз больше нейтрализующих антител, чем в крови тех, кто получил только две прививки.
Компания также приняла решение снизить дозу бустера в два раза, то есть до 50 микрограмм, чтобы избежать побочных эффектов, таких как лихорадка, боли в мышцах и усталость.
Напомним, американские производители вакцин от COVID-19 разработали план по борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон», который предполагает создание комбинированной вакцины против нескольких штаммов и отдельной бустерной дозы, направленной непосредственно на борьбу с «Омикроном».
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в Южно-Африканской Республике 8 ноября. Факт инфицирования зафиксировали в провинции Гаутенг. На сегодня уже 23 страны сообщили о выявлении на территории своих государств новой разновидности SARS-CoV-2.