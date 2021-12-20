Вашингтон, 20 декабря, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Данные исследования американской вакцины Moderna показывают, что третья дополнительная доза препарата эффективна против штамма «Омикрон», который стремительно распространяется по многим странам, сообщает 20 декабря USA Today.

(сс) Senior Airman Eugene Oliver Вакцина против коронавируса Moderna

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Компания сообщила, что в ходе лабораторного исследования у 20 человек, получивших бустерную дозу вакцины, было обнаружено в 37 раз больше нейтрализующих антител, чем в крови тех, кто получил только две прививки.

Компания также приняла решение снизить дозу бустера в два раза, то есть до 50 микрограмм, чтобы избежать побочных эффектов, таких как лихорадка, боли в мышцах и усталость.

Напомним, американские производители вакцин от COVID-19 разработали план по борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон», который предполагает создание комбинированной вакцины против нескольких штаммов и отдельной бустерной дозы, направленной непосредственно на борьбу с «Омикроном».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в Южно-Африканской Республике 8 ноября. Факт инфицирования зафиксировали в провинции Гаутенг. На сегодня уже 23 страны сообщили о выявлении на территории своих государств новой разновидности SARS-CoV-2.