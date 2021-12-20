Москва, , 17:20 — REGNUM Совет Думы принял решение о создании рабочей группы по реализации поручения президента РФ по доработке законопроекта об электронных сертификатах вакцинации для посещения общественных мест. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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Решение принято по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина. На заседании Совета Думы он сказал, что «правильно создать такую группу со стороны Государственной думы и начать работу в этом направлении, взаимодействуя с Советом Федерации, правительством, общественными организациями, деловым сообществом».

В состав рабочей группы предложено включить депутатов Александра Жукова («Единая Россия»), Петра Толстого («Единая Россия»), Владислава Даванкова («Новые люди»), а также депутатов от «Единой России» Анну Кузнецову, Дмитрия Хубезова, Василия Пискарёва, представителей фракций.

Президент страны на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей поручил правительству РФ совместно с парламентом, объединениями работодателей и представителями гражданского общества доработать закон о сертификатах вакцинированного в общественных местах. По словам главы государства, «закон должен быть четким, ясным и понятным».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 16 декабря в первом чтении приняла законопроект о введении медицинских сертификатах в общественных местах. Инициатива правительства вызвала широкий общественный резонанс.