Москва, 20 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Презентация нового доклада Валдайского клуба «Пространство без границ: Россия и её соседи» состоялась в Москве 20 декабря.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Россия на глобусе

Мероприятие прошло на дискуссионной площадке клуба «Валдай» на Цветном Бульваре. Доклад подготовили к 30-летию распада СССР, результатом которого стало появление современной России и 14 независимых государств по её периметру. Автором доклада стал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв.

«То, что России за тридцать лет удалось удержаться от соблазна восстановления имперского порядка, является достижением на пути преодоления зависимости от заданного пути и показателем взросления государства», — говорится в докладе.

В центре внимания оказалась долгосрочная политика России в отношении её соседей.