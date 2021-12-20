Сыктывкар, , 17:18 — REGNUM Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Новосибирска в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за плохого самочувствия одной из пассажирок.

Самолет идет на посадку (сс) Alan Wilson

По данным минздрава Коми, у женщины 1965 года рождения во время полета случился сердечный приступ. Капитан воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. Пассажирку госпитализировали в Эжвинскую больницу Сыктывкара.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в аэропорту Сыктывкара экстренно сел самолет, выполнявший рейс «Салехард — Москва» — у одного из пассажиров произошел отек Квинке, он скончался.