Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Сильные морозы возвращаются в Ленинградскую область. К середине начавшейся рабочей недели температура воздуха местами опустится до минус 26 градусов, предупреждает Главное управление МЧС России по региону.

Елена Молчанова ИА REGNUM Мороз в Ленобласти

По прогнозу ГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 21 декабря, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью −12…−17 градусов, на востоке местами −20…−23 градуса. Днем столбик термометра опустится до −10…−15 градусов, на востоке местами до минус 20 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

В среду, 22 декабря, сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью на западе −12…−17 градусов, на востоке −18…−23 градуса, местами до минус 26 градусов. Днем −8…−13 градусов, на востоке местами до минус 18 градусов. На дорогах гололедица.

В ночь на четверг, 23 декабря, в большинстве районов Ленобласти пройдет небольшой снег, а днем местами ожидается метель. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного 15 м/с. Температура воздуха ночью на западе −12…−17 градусов, на востоке −18…−23 градусов,. Днем ожидается повышение температуры воздуха на западе до −2…−7 градусов, на востоке до −7…−12 градусов. На дорогах гололедица.