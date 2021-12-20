Москва, 20 декабря, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В поддержку законопроекта об ужесточении наказания за пытки выступает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщили 20 декабря в её пресс-службе.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

Отметив, что законопроект «приводит понятие пыток в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», а также с Европейской конвенцией о предупреждении пыток и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, пресс-служба указала, что этим документом предлагается ряд изменений в российский Уголовный кодекс.

«Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова поддерживает инициативу сенаторов и депутатов», — говорится в сообщении. Отмечается, что при разработке документа были учтены представленные ранее Москальковой предложения в законопроект. «Вместе с тем, некоторые его положения представляется целесообразным уточнить при его доработке ко второму чтению», — сообщили в пресс-службе.