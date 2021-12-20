Кондинский район, Югра, 20 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В Югре житель Кондинского района выстрелом из охотничьего ружья тяжело ранил полуторагодовалого сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО Орудие преступления

По версии следствия ночью 18 декабря 2021 года пьяный 35-летний подозреваемый в квартире одного из домов поселка Кондинское угрожал убийством своей 27-летней сожительнице. В ходе ссоры он выстрелил в сторону их совместного полуторагодовалого сына. В результате происшествия малыш получил тяжёлые травмы нижних конечностей и госпитализирован.

По факту возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 118 и ч.1 ст. 119 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью и угроза убийством»).