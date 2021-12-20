Москва, 20 декабря, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отказалась давать комментарий относительно затянувшихся переговоров о внесудебном урегулировании спора с компаний «Яндекс» на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Арбитражного суда Москвы, где рассматривается данный процесс.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Заседание откладывается в третий раз подряд. Состояться оно должно было еще 22 сентября 2021 года. Однако каждый раз по ходатайству сторон суд переносит рассмотрение на новую дату. Поводом для этого служат переговоры, которые ведут «Яндекс», ФАС и третьи лица для заключения мирового соглашения.

После того, как суд вновь перенес рассмотрение дела на 19 января 2022 года, корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у представителя ФАС, с чем связаны столь длительные сроки внесудебного урегулирования спора. Но ответа не получил.

«Я не могу комментировать. У ФАС России есть пресс-служба. Пресс-служба дает все комментарии», — сказала сотрудник надзорного ведомства.

Аналогичной ответ на вопрос о том, почему суд вынужден откладывать рассмотрение дела по ходатайству сторон уже в третий раз дал и представитель «Яндекса».

"Все вопросы в пресс-службу. Я не уполномочен давать комментарии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель IT-гиганта.