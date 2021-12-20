Москва, 20 декабря, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Пользователи Сети рассуждают о возможном романе персонажей сериала «Ведьмак» — барда Лютика и чародейки Йеннифер. Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Netflix Лютик из сериала «Ведьмак»

Владельцы аккаунтов в Twitter активно обсуждают взаимодействие Лютика и Йеннифер в новом сезоне шоу. Одна половина пользователей представляет их парой, другая — хорошими друзьями.

https://twitter.com/narkochayovnik/status/1472710916181569536

https://twitter.com/__cherry_eva/status/1472649768811782144

«Лютик и Йен в «Ведьмаке» — самое прекрасное, что я вижу», — пишет пользователь сником «овощная девочка».

«Вот только попробуйте мне сказать, что Лютик и Йен не подружки после второго сезона», — прокомментировал пользователь blooming_day.

«Хочу дружить с кем-нибудь так же, как Лютик с Йен», — поделился пользователь с ником «эл».

ИА REGNUM напоминает, что 17 декабря 2021 года в сервисе Netflix состоялась премьера второго сезона «Ведьмака». В сериале доступно восемь эпизодов.