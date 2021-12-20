Бари, Италия, , 17:14 — REGNUM 18 декабря в итальянском Бари (регион Апулия) состоялось вручение главной общественной награды региона премии губернатора Апулии — Premio Pugliesi dell’anno. Название этой премии можно перевести как «Премия человек года Апулии». Примечательно, что в 2021-м им стал российский православный меценат, заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Григорьевич Гурьев.

В титуле премии сказано — «Андрею Гурьеву, который в трудное для Италии и Апулии время совершил важный жест помощи и знак поддержки нашим гражданам, укрепив особую связь между русским и апулийским народами».

Награда и звание человека года в Апулии стало знаком признательности жителей этого южноитальянского региона за благотворительную помощь, оказанную меценатом в период жесточайшей волны коронавирусной инфекции, накрывшей Италию в прошлом году. В самое сложное для Италии время губернатор Апулии Микеле Эмилиано обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о возможной помощи со стороны русских меценатов и предпринимателей.

Одним из первых откликнулся Андрей Григорьевич Гурьев и его семья. Ими была организована закупка и поставка в Апулию гуманитарного груза необходимых медицинских препаратов и средств защиты в количестве, достаточном для того, чтобы помочь полумиллиону человек.

Для семьи Гурьевых организация помощи жителям Апулии стала естественным продолжением и упрочением связи со святыми местами, важными для любого православного человека. В городе Бари, столице региона, вот уже более 930 лет пребывают мощи одного из самых почитаемых святых всего христианского мира — святого Николая Чудотворца. До наступления пандемии базилика Бари дважды в год, в дни памяти святого, становилась местом паломничества верующих. Уже более 12 лет такие паломнические туры, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, организует семья Гурьевых. В них участвуют представители духовенства и прихожане со всей России, в том числе работники предприятий ФосАгро и жители городов, где работают заводы компании. Благодаря организованным паломническим турам тысячи россиян смогли поклониться мощам святого Николая.

А в 2017 году, благодаря договоренностям между Патриархом Кириллом и папой Римским Франциском, было организовано принесение в Россию части мощей святого. Это стало величайшим событием для православного мира. За 2 месяца пребывания мощей в России, святыне смогли поклониться более 2,5 миллионов верующих. Тогда, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заботы по принесению мощей также взяла на себя семья Гурьевых.

Вручая премию, губернатор Апулии Микеле Эмилиано напомнил, что в 2017 году имел честь вместе в Андреем Григорьевичем участвовать в принесении мощей Святителя Николая в Россию и молиться вместе с ним в Храме Христа Спасителя. Он подчеркнул, что Андрей Гурьев сыграл большую роль в оказании помощи Апулии весной 2020-го в самый разгар пандемии коронавируса.

Принимавший участие в церемонии Владыка Иларион, глава синодального отдела внешних церковных связей Русской Православной церкви, отметил, что Андрей Григорьевич Гурьев российский меценат, дела которого, нацеленные на поддержку Русской Православной церкви, известны далеко за пределами страны. Большую помощь семья Гурьевых оказывает Русскому на Афоне Свято-Пантелеимонову монастырю, а также многим зарубежным приходам Русской Православной церкви. Когда помощь потребовалась Апулии, Андрей Гурьев немедленно откликнулся.

«Андрей Григорьевич большой друг Апулии. Принесение мощей Николая Чудотворца в Россию, помощь апулийскому народу в 2020-м — это исторические события для российского и итальянского народов. И они не были бы возможны без участия Андрея Гурьева», — подчеркнул митрополит Иларион.

«Когда весной 2020 года в самый разгар первой волны пандемии коронавирусной инфекции нам передали письмо с просьбой помочь народу Апулии, мы немедленно откликнулись, собрали и доставили гуманитарный груз необходимых медицинских препаратов и средств санитарной защиты, — рассказал Андрей Григорьевич Гурьев, — Это письмо было передано нам благодаря Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. И это говорит о близости наших народов, о том, насколько крепки наши связи.

Одно из необходимых медицинских условий победы над пандемией — разобщение и изоляция. Стран, народов, людей. Но в такие сложные времена как сегодня, мы вынужденную физическую разобщенность преодолеваем укреплением духовных связей и братской помощью».

Меценат подчеркнул, что сложное время стало проверкой на прочность гуманистических принципов и нравственных ценностей.

Андрей Григорьевич Гурьев выразил уверенность в том, что уже скоро пандемия будет побеждена и в базилике Святого Николая в Бари, где и сейчас, в эти нелегкие времена, громко звучит русская молитва сотен паломников, православных верующих будет все больше и больше и многие тысячи россиян приедут поклониться мощам Святого Николая.

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