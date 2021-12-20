Белгород, , 17:13 — REGNUM Мужчину, проехавшего голым в автобусе маршрута №127 в Белгороде, привлекли к административной ответственности, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Арест Вести Детально

Нарушителем общественного порядка оказался 30-летний пассажир, зарегистрированный в другом регионе и проживающий в Белгороде. По словам мужчины, он заключил с коллегами пари, по условиям которого проигравший должен был прокатиться в автобусе без одежды. Он выполнил условия спора и проехал несколько остановок. Водитель отказался выпускать пассажира до приезда полиции, однако спорщик с приятелем открыли дверь при помощи аварийной кнопки. Нарушителя задержали 17 декабря.

По решению суда он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, ему назначено 12 суток административного ареста. Кроме того, на 24-летнего приятеля нарушителя составили протокол за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ.

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