Калуга, , 17:16 — REGNUM В Калужской области сохраняется один из самых низких среди соседних регионов предельных индексов по оплате за услуги ЖКХ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания 20 декабря.

Тарифы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министр конкурентной политики региона Николай Владимиров заявил, что предельный индекс в Калужской области (3,4%) ниже, чем в соседних регионах. Так, предельный индекс совокупного платежа граждан в Брянской и Орловской областях составляет 4%, Тульской — 4,9%.

Предельный рост платы граждан за коммунальные услуги, согласно Жилищному кодексу, регулируется правительством Российской Федерации. Коммунальные тарифы индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию. С 1 июля 2022 года утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по региону (3,4%) и предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям на 2022−2023 годы (2%).

До июля 2022 года стоимость ресурсов останется без изменений. После установления предельных индексов соответствие суммы платежа установленным значениям по каждому муниципальному образованию области будет контролироваться на региональном и федеральном уровнях. На региональном — организован ежемесячный мониторинг фактических платежей граждан по каждому муниципальному образованию и государственный жилищный надзор, направленный на предупреждение, выявление и пресечение нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

«Несмотря на то, что у нас действительно индекс ниже, чем в соседних областях, нам предстоит решить значительное количество задач по функционированию и развитию нашего снабжающего комплекса. При этом, безусловным обязательством является своевременный расчет за потребляемые энергоресурсы», — отметил калужский губернатор Владислав Шапша.

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