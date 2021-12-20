Москва, , 17:10 — REGNUM Если власти РФ решатся пойти на очередной локдаун, то это будет выглядеть как признание неэффективности вакцин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка о рисках неожиданного всплеска инфляции в РФ.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вызвать всплеск инфляции предложения могут только жёсткие коронавирусные запреты, — сказал Ковригин. — Но о них сейчас вроде как в правительстве предпочитают не говорить. Уровень коллективного иммунитета растёт. И я не думаю, что власти пойдут на жёсткий локдаун сейчас, иначе это будет выглядеть как расписка в неэффективности вакцин. Поэтому оснований для всплеска инфляции сейчас нет. Очень надеюсь, что такая инфляционная риторика в дальнейшем не станет основанием для нового ужесточения денежно-кредитной политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, общемировая тенденция ускорения инфляции в настоящее время затухает.

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