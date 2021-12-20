Челябинск, 20 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Челябинске бывшая сотрудница одного из банков уедет в колонию за хищение средств вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Kakprosto.ru Суд

Приговор вынес Курчатовский районный суд. По данным следствия, в течение года эта гражданка, будучи старшим кассиром-операционистом, подделывала подписи граждан и открывала на их имя банковские счета и перечисляла туда денежные средства, которые затем похитила. От её деятельности пострадали семь вкладчиков, а общий размер ущерба составил почти 4 млн рублей.

В итоге даму осудили за мошенничество. Суд назначил ей 4 года 3 месяца в колонии общего режима.