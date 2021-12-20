Москва, , 17:09 — REGNUM Общемировая тенденция ускорения инфляции в настоящее время затухает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция

«Не думаю, что в 2022 году есть риск всплеска инфляции, — сказал Ковригин. — Общемировая тенденция ускорения инфляции сейчас затухает. Эффект отложенного спроса практически уже не виден. Деловая активность ускоренными темпами восстанавливаться долго не может. В России сейчас преобладает инфляция предложения, или, как её часто называют, инфляция издержек».

При этом он подчеркнул, что издержки из-за высоких цен на углеводороды и сырьё весьма высокие.

«Но причин для резкого скачка цен на них в дальнейшем на мировом рынке нет! Совокупный объём предложения постепенно восстанавливается», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин связал риски роста инфляции с общемировым дефицитом чипов.

Читайте ранее в этом сюжете: Делягин заявил о том, что в РФ будут дорожать автомобили