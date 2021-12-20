Липецк, , 17:08 — REGNUM Семилетний житель Липецкой области из города Усмани награждён за решительность и активные действия при спасении утопавшего. Награду мальчику вручили в региональном управлении министерства внутренних дел, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Происшествие случилось 2 декабря, когда Даниил и его друг гуляли возле пруда в Усмани. Один из мальчиков зашёл на неокрепший лёд и провалился. Даниил не растерялся и стал звать на помощь. На счастье мальчишек, рядом оказался командир отделения охраны и конвоирования ИВС ОМВД России по Усманскому району Евгений Черногузов. Он помог ребёнку выбраться из полыньи.

Евгений Черногузов за спасение мальчика наградили почетным знаком «Во славу Земли Липецкой».

«Поступок и мальчика, и полицейского достойны большого уважения. Мы не могли не отметить на региональном уровне их смелость и самоотверженность. Ведь это замечательно, что в нашей области есть такие надежные люди», — отметил глава региона Игорь Артамонов.