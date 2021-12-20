Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Более 160 пешеходов погибло на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с начала 2021 года, еще более 1,7 тыс. человек получили травмы. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пешеходный переход. Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, с начала года на дорогах города и области в результате дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов погибли 163 человека и 1970 — получили травмы.

«Каждое второе такое ДТП происходило на пешеходном переходе», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге из-за несоблюдения ПДД водителем были сбиты двое молодых людей, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы. В результате ДТП на месте погибла 23-летняя девушка, ее 26-летний спутник в тяжелом состоянии госпитализирован, сейчас за его жизнь борются врачи. Водитель, который в момент ДТП был пьян, арестован на два месяца на время следствия.

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Отметим, до конца декабря сотрудники Госавтоинспекции уделят пристальное внимание соблюдению ПДД пешеходами в четырех районах Санкт-Петербурга — Курортном, Красносельском, Приморском, Центральном и семи районах Ленинградской области — Волховском, Выборгском, Кингисеппском, Киришском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинском. Пешеходы-нарушители будут привлечены по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ к штрафу (500 рублей, — прим. ред.), а водители, не соблюдающие ПДД — по ст. 12.18 КоАП РФ (штраф в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей).

Напомним, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями.

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