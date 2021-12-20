Стокгольм, 20 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Технология стокгольмской компании Epicenter по внедрению микрочипов под кожу человека рассматривается как средство паспортизации вакцинации от COVID-19, сообщает 20 декабря Fox News.

Ubackground.com Чип

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Компания представила имплантат, который может являться версией паспорта о вакцинации от COVID. Технология может быть считана любым устройством, которое использует протокол связи ближнего поля (NFC), согласно видео в Twitter. Микрочип Epicenter размером с рисовое зерно имплантируется под кожу либо на руке, либо между большим и указательным пальцами.

Технологическая компания из Висконсина Three Square Market стала первой компанией в США, которая предложила своим сотрудникам аналогичные бесплатные имплантаты в августе 2017 года. Чип используется сотрудниками в качестве карточек, которые позволяют проходить в закрытые помещения и оплачивать еду и напитки в комнате отдыха.