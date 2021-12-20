Манила, 20 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Число погибших в результате тайфуна «Раи» по Филиппинам увеличилось до 375 человек, сообщает 20 декабря агентство Assosiated Press со ссылкой на данные МВД страны.

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Кроме 375 погибших ещё 56 человек числятся пропавшими без вести, поэтому местные власти не исключают увеличения списка жертв.

Различные травмы получили около 500 человек.

Отмечено, что до сих пор неизвестна обстановка во многих населённых пунктах, так как связь с ними не восстановлена.

Продолжаются поисково-спасательные операции и очистка территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря на Филиппины обрушился сильнейший тайфун «Раи», под который попали почти 10 тыс. населённых пунктов.