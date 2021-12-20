Москва, , 17:03 — REGNUM Новые форматы сотрудничества между Россией и Казахстаном обсудили участники видеомоста Москва — Нур-Султан «Российско-казахстанский диалог: вехи стратегического партнерства», прошедшего 20 декабря.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты отмечали, что три лет независимости сильно изменили отношения между республиками бывшего СССР, однако отношения Казахстана и России в эти годы оставались крепкими. Укреплению способствует совместное противостояние общим вызовам — в частности, пандемии COVID-19. В 2021 году новым обстоятельством стал афганский фактор.

«Казахстан как был, так и остаётся надёжным партнёром, союзником России. В то же самое время мы ощущаем со стороны России, российского руководства ту поддержку, которая необходима нам как странам, которые находятся на уровне не просто стратегического партнёрства, но и в качестве союзников», — сказал в ходе видеомоста заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте Санат Кушкумбаев.