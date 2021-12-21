21 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Ярослав Чингаев, , 11:28 — REGNUM Зарайск — древний город, ровесник Москвы. Расположен на реке Осётр, в 60 км от Рязани и в 145 километрах от Москвы. В Зарайске стоит побывать каждому, кто хочет ненадолго прикоснуться к истории России и побывать в кремле, единственном полностью сохранившемся в Московской области.

Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Первое упоминание Зарайска относится к 1146 году, в Никоновской летописи под названием град Осётр, в Ипатьевской — Осётр. Следующее упоминание Зарайска можно найти в «Повести о принесении иконы Николы Заразского из Корсуня» 1224 года. Согласно этой повести, некий Астафий перенес чудотворную икону Николая из храма в Корсуни, где был крещен князь Владимир Святой. Ради этой иконы в Зарайске был построен деревянный храм Николая Чудотворца.

Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Первым Зарайским князем был Фёдор Юрьевич. Согласно легенде, в 1237 году, когда Русь подверглась нашествию Батыя, князь Фёдор отказался отдать свою супругу в наложницы Батыю. За это Фёдор был убит. Узнав об этом, его жена Евпраксия с сыном Иваном бросились с крепостной стены. Могилы этих князей находятся на территории Зарайского кремля.

Княжеская могила. Князь Феодор, убитый в орде Батыем, его жена Евпраксия и сын их Иоанн. Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 1528—1531 годах по указу Василия III в Зарайске возводится каменный кремль. Как и построенные каменные крепости в соседних Коломне и Кашире, Зарайский кремль выполнял защитную функцию от набегов кочевников. Зарайский кремль — это уникальный памятник русского оборонного зодчества, за всю свою историю кремль ни разу не был взят штурмом.

Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Никольская башня Зарайского кремля. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вид из Никольской башни на собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Одновременно с кремлём был построен каменный храм Николы Чудотворца. В 1681 году на месте каменного храма возводят кирпичный, который сохранился и до наших дней. В настоящее время храм находится на реставрации.

Собор Николая Чудотворца. Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Благодаря своему расположению на пересечении водных и сухопутных торговых путей в XVII веке город становится ведущим торговым центром Рязанской губернии.

В Зарайске появляется 170 дворов ремесленников. Самым распространённым занятием среди них было кузнечное и кожевенное дело. В XVIII веке Зарайск превосходит по численности населения и богатства даже губернскую Рязань. Одна из известных купеческих династий Зарайска — Бахрушины. Позже они перебрались в Москву и стали известными предпринимателями и благотворителями. Бахрушинская больница в Сокольниках, бахрушинские приюты, Бахрушинские стипендии в высших учебных заведениях, театральный музей Бахрушина, коллекции искусства — это далеко не все, что связано в Москве с зарайскими Бахрушиными.

Торг. Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Торг. Вид на Троицкий храм. Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Торг. Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь Илии Пророка. Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В XVIII веке в Зарайске начинается застройка согласно новому генеральному плану. Кремль по-прежнему остаётся центром города. Даже сейчас весь исторический центр Зарайска находится в пределах двух кварталов. В наше время в центре Зарайска практически нет современных зданий. Средний возраст особняков, купеческих домов и общественных зданий — 150 лет.

Красноармейская улица. Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Водонапорная башня. Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 1929 году город становится районным центром Рязанского округа в составе Московской области, а в 1937 году, после образования Тульской и Рязанской областей, передан непосредственно Московской области. Поразительная сохранность города связана с тем, что во время Великой Отечественной войны Зарайск не был взят фашистскими захватчиками. Хотя немцы при наступлении на Москву уже стояли рядом с городом, 6 декабря 1941 года советские войска начали наступление и отбросили фашистов.

Памятник князю Дмитрию Пожарскому. Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Памятник героям Великой Отечественной войны и Вечный огонь. Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На начало XX века из 14 храмов сохранилось шесть зданий. Один из главных храмов Зарайска — собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи находится на территории кремля. Храм был воздвигнут в XIII веке на месте могилы князей Фёдора, Евпраксии и Ивана. Современный собор воздвигнут на средства Бахрушиных в 1901—1904 годах.

Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сейчас в соборе Усекновения Главы Иоанна Предтечи можно увидеть икону Николы Зарайского. Во времена СССР икона была передана в Зарайский музей, она была отреставрирована в Москве, а в 2013 году выставлена в соборе в защитном корпусе.

Икона Николы Зарайского. Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Зарайский кремль. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На территории Зарайского кремля находится историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Этот музей имеет уникальную коллекцию. Мировую известность получила археологическая коллекция. В музее можно увидеть фигурку бизона из бивня мамонта, изготовленную 22 000 лет назад. А также фигуру женщины, датируемая примерно тем же возрастом, называемую «Зарайской Венерой».

Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Женская статуэтка. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Статуэтка бизона. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В музее большая коллекция живописи и графики. Жемчужиной коллекции музея по праву считается парадный портрет графини Марии Александровны Келлер кисти Леона Бакста. Интересен графический портрет графа Михаила Юрьевича Виельгорского, выполненный в редкой технике черного мела художником Францем Крюгером. Также в музее богатые коллекции керамики и стекла, мебели, металла и оружия, тканей и предметов быта не оставят равнодушными ценителей искусства.

Портреты дворян. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Леон Бакст. Портрет графини Марии Александровны Келлер. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Франц Крюгер. Портрет графа Михаила Юрьевича Виельгорского. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Портреты купцов. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Панели с изображением сцен из Ветхого Завета. Германия. XVII век. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Панели с изображением сцен из Ветхого Завета. Германия. XVII век. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зарайск имеет свой кулинарный бренд. Гости города могут попробовать зарайскую коврижку с различными вкусами, которые сочетают в себе старинные рецепты с фантазией кулинаров.

Зарайская коврижка Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В Зарайск из Москвыдобраться не так просто. Через Зарайск не проходит железная дорога, поэтому основной вид общественного транспорта — это автобус. Вы можете добраться из Москвы от Котельников на автобусе, который едет 2,5 часа, или — на автобусах из Голутвина, Луховиц, Рязани, которые имеют железнодорожное сообщение.

Внутри автовокзала. Зарайск. Московская область Ярослав Чингаев © ИА REGNUM