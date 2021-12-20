Москва, , 17:00 — REGNUM Возможность введения в России штрафов за отказ от вакцинацию от коронавируса не обсуждается в Совфеде, сообщил 20 декабря журналистам член Совфеда Владимир Круглый.

Штраф Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В Совете Федерации эту тему не обсуждали», — заявил он. Комментируя слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что в Москве изучают опыт штрафов за отказ от вакцинации, применяемый в других странах, Круглый сказал, что в России пока не вводят штрафы и что об этом же сказала Попова.

Что касается самой процедуры, он также отметил, что для введения штрафов потребовался бы федеральный закон, а это «достаточно сложно». В пример он привёл непростую ситуацию вокруг законопроекта о документах о вакцинации.

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