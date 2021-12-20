Москва, 20 декабря 2021, 17:00 — REGNUM На рассмотрении Госдумы восьмого созыва находится 1193 законопроекта, причем 1,5% из них — инициативы внесенные депутатами до седьмого созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
«Сейчас на рассмотрении Думы 1193 проектов законов, лишь 1,5% из них — законопроекты, внесенные до седьмого созыва», — сказал Володин.
Он напомнил, что к началу седьмого созыва в законодательном портфеле Госдумы было 2020 проектов законов, причем сроки их внесения измерялись более, чем 20 годами.
Читайте ранее в этом сюжете: Володин: Госдума не будет делать паузу в работе над законопроектами